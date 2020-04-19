В Омской области сошли с рельсов восемь цистерн

ТАСС, 19 апреля. Восемь пустых цистерн сошли с рельсов в районе железнодорожной станции Омск-Восточный, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в воскресенье.

"Происшествие на станции Омск-Восточный не повлияло на движение поездов. 18 апреля в 00:36 местного времени (21:36 мск) на станции Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги произошел сход восьми порожних цистерн. Пострадавших и угрозы экологии нет. Движение по станции не прерывалось", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия был направлен восстановительный поезд станции Омск-Пассажирский. Восстановительные работы на станции завершены в 07:30 местного времени (04:30 мск). Железнодорожная станция Омск-Восточный занимается приемом и выдачей грузов, требующих хранения в скрытых складах станций.