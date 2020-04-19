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В аэропорту Хабаровского края сообщили, что причиной падения самолета стала ошибка летчика

В результате катастрофы погибли четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Неверные действия летчика-испытателя стали причиной крушения самолета Л-142, который упал в Хабаровском крае в субботу. Об этом в воскресенье сообщается на странице в Instagram аэропорта Калинка, с которого самолет вылетел.

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"18 апреля при испытательном полете произошла катастрофа с самолетом-амфибией Л-142. Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте, и это стало причиной гибели четырех человек", - сообщается в посте на странице аэропорта.

В публикации также отмечено, что один из погибших являлся экспертом сертификационного центра в Тюмени.

18 апреля легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре человека.

В субботу Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбуждило уголовное дело по факту крушения самолета. Следствие отрабатывает следующие версии: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

Теги
РоссияХабаровский край
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