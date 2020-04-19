В Москве пассажир такси отобрал у водителя почти 19 тыс. рублей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажир, угрожая пистолетом таксисту на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы, похитил у него почти 19 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в службу "02" поступило сообщение от таксиста о разбое на Ярославском шоссе в районе дома 118, корпус 2. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в ночь на субботу по указанному адресу неизвестный, который ехал в качестве пассажира в такси Toyota Camry, угрожая, предположительно, пистолетом, похитил у него 18 700 рублей, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).