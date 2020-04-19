В Приморье начали проверку после гибели двух человек на железной дороге

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку по факту гибели и травмирования троих людей на железной дороге во Владивостоке, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки [по факту гибели и травмирования людей на железной дороге]", - сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации следствия, 18 апреля на железнодорожной станции Гайдамак во Владивостоке подросток (2005 года рождения) пытался забраться на крышу вагона поезда. Молодого человека ударило током, от полученных травм он погиб на месте.

Также 18 апреля в районе станции Первая Речка во Владивостоке при попытке забраться на вагон поезда мужчина (1999 года рождения) получил удар током, от которого погиб на месте. Его товарищ - несовершеннолетний (2004 года рождения) - был госпитализирован с ожогами. Его жизни ничего не угрожает.

Следствием принимаются меры к установлению обстоятельств случившегося. В ходе проверок будет дана оценка в том числе действиям сотрудников железной дороги.