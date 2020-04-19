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В Москве женщина умерла на скамейке возле дома после госпитализации

По данным источника в правоохранительных органах, проверяется информация, что женщину привезли из больницы и оставили на лавке в районе "Марфино"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти москвички на лавочке рядом с одним из домов в районе "Марфино". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело женщины без признаков насильственной смерти было обнаружено на лавочке. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела", - сказал источник.

Он добавил, что также проверяется информация и изучается видеозапись о том, что женщину привезли из больницы и оставили на лавочке умирать.

Ранее на сайте РЕН-ТВ появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина в белом защитном костюме выводит женщину из машины и оставляет ее на лавочке.

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