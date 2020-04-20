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СМИ: при стрельбе в канадском городе Портапик погибли минимум десять человек

Телеканал CBC также сообщил, что мужчина, устроивший стрельбу по людям, был нейтрализован

ТАСС, 20 апреля. По меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в небольшом городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBC.

По его данным, мужчина, устроивший стрельбу по людям в ночь на воскресенье, был нейтрализован. Как отмечает телеканал, в результате операции по задержанию преступника погиб один офицер Канадской королевской конной полиции, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

Ранее телеканал CTV информировал о задержании полицией Портапика 51-летнего Гэбриела Уортмана, подозреваемого в содеянном. Уточнялось, что Уортман, предположительно, носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине, но он не является сотрудником правоохранительных органов. Как подтвердили в полиции, речь может идти "о многочисленных жертвах", не уточнив при этом точное число погибших в результате стрельбы.

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Канада
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