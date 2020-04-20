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В Алтайском крае в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло в Топчихинском районе Алтайского края, погибли три человека и трое пострадали. Об этом сообщает в понедельник ГУ МВД по региону.

"Сегодня на 88 км автодороги А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet-Niva, двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил транспортному средству MAN TGS, двигающемуся со стороны Барнаула в сторону Алейска, под управлением водителя 1983 года рождения и допустил столкновение", - сообщает ведомство.

В ДТП три человека погибли и трое пострадали.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия для помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.

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РоссияАлтайский край
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