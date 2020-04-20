Задержанный по делу о коррупции и.о. замглавы Хакасии отстранен от должности

ТАСС, 20 апреля. Задержанный по делу о получении взятки исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ республики Сергей Новиков отстранен от занимаемых должностей. Об этом в понедельник на заседании правительства заявил глава региона Валентин Коновалов.

"Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра", - сказал Коновалов.

В правительстве региона Новиков как и. о. замглавы республики курировал работу министерства транспорта и Госкомитета энергетики и тарифного регулирования. Его полномочия распределены между другими заместителями главы региона - Николаем Мироновым, Ириной Войновой и Юрием Курлаевым.

Новиков был задержан вечером в пятницу. В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 12 млн рублей.

По данным следствия, чиновник потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Как сообщала официальный представитель СК Светлана Петренко, Новиков был задержан с поличным, когда "при личной встрече с представителем подрядной организации получил взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей".

О Новикове

Сорокапятилетний Новиков был назначен министром строительства и ЖКХ в июле 2019 года, а в начале апреля этого года сообщалось о его назначении на должность заместителя главы республики, курирующего также Минтранс региона и Госкомитет энергетики и тарифного регулирования. Но, как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, он не был окончательно утвержден в статусе замглавы Хакасии, а имеет статус исполняющего обязанности заместителя главы.

Новиков в 2009-2016 годах работал в правительстве предыдущего руководителя республики Виктора Зимина. Он занимал должности председателя Госкомитета по охране окружающей среды, Госкомитета по промышленности и экологии, был министром по градостроительству, министром регионального развития и министром строительства и ЖКХ. Будучи министром строительства, был арестован в 2015 году по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищениях на госпредприятии "Хакресводоканал", а позже был отпущен под подписку о невыезде. Позднее, по информации из открытых источников, обвинение было переквалифицировано с мошенничества на халатность, а уголовное преследование прекращено за истечением срока давности. В 2016 году Новиков покинул пост министра с формулировкой "по состоянию здоровья".

В 2016-2017 годах он занимал должность замдиректора по строительству ООО "Водный мир", в 2018-2019 годах - генерального директора АО "Дирекция республиканских рынков".