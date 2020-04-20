{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД рассказали, что мошенники все чаще воруют деньги с банковских карт с помощью вирусов

Злоумышленники заражают компьютер или смартфон жертвы вредоносными программами, предупредили в ведомстве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. МВД фиксирует ежегодный рост числа мошенничеств, связанных с хищением денег с банковских карт путем заражения смартфона или компьютера жертвы вредоносными программами. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"Ежегодно возрастает число хищений денежных средств со счетов клиентов банков, которые осуществляются при помощи методов социальной инженерии, а также посредством заражения смартфона или компьютера жертвы вредоносным программным обеспечением", - сказали в МВД. Вирусы потом тайно собирают информацию о подключенных услугах дистанционного банковского обслуживания и по команде мошенника списывают денежные средства.

В МВД рассказали, что одним из признаков наличия вредоносных программ на мобильном телефоне является направление "пустых" смс или MMC-сообщений на телефоны, имеющихся в контактах устройства. "При открытии адресатом такого сообщения происходит дальнейшее заражение телефонов вирусом", - рассказали в МВД. Это могут быть троянские программы, которые не размножаются и не рассылаются сами, они ничего не уничтожают. "Задача троянской программы - обеспечить злоумышленнику доступ к устройству жертвы и возможность управления им. Все это происходит незаметно", - пояснили в МВД.

В случае, если деньги похищены, в МВД советуют принудительно отключить телефон и не предпринимать никаких действий для самостоятельного поиска и удаления вирусов, не отправлять сотовый телефон в сервисные службы для восстановления работоспособности. В такой ситуации надо незамедлительно обратиться в свой банк по телефону горячей линии и попросить о блокировке операции с расчетным счетом и отзывом криминального перевода. После этого необходимо предоставить в свой банк письменное заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировке доступа к системе "Мобильный банк". После этих действий в течение одного дня обратиться с заявлением в полицию о факте хищения денег, где необходимо предоставить документальное подтверждение этому.

Зеркальные сайты банков

Еще одним способом хищения денег с банковского счета в МВД назвали создание и использование зеркального сайта банка. Он возможен, когда потерпевший пользуется "Личным кабинетом" на сайте банка. Преступниками создается сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудноотличимы от официального сайта. Основным признаком того, что человек зашел на зеркальный сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта. При этом на телефон не поступает смс-сообщение от банка о входе в "Личный кабинет", если такая форма оповещения предусмотрена. В этом случае в МВД также советуют незамедлительно обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Хабаровский аэродром "Калинка", откуда взлетел упавший самолет, работал незаконно
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета запретила там полеты, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС