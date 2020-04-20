В Москве задержали восьмерых подозреваемых за преступление пятилетней давности

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в разбойном нападении, совершенном пять лет назад в Москве. Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирана Волк, злоумышленники тогда забрали у москвича деньги и автомобиль, общий материальный ущерб составил около 7 млн рублей.

По словам Волк, в марте 2014 года житель Москвы занял у своей знакомой 6 млн рублей. Спустя некоторое время, несмотря на то, что срок возврата денег установленный договором не истек, она попросила вернуть долг, а получив отказ, обратилась за помощью к знакомым, имевшим криминальное прошлое. Они пришли к должнику и, угрожая его жизни и здоровью, забрали деньги, а также автомобиль Mercedes Gelandewagen.

По данному факту в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). "В конце марта 2020 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Московской области и Кабардино-Балкарской Республике были задержаны восемь злоумышленников, четверо из которых ранее судимы. В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружено и изъято оружие, а также боеприпасы", - сказала Волк. Полиция возбудила еще одно уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). В настоящее время подозреваемые арестованы.