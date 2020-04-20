{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельской области мужчина похитил 21 награду ветерана ВОВ

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый признался в совершении преступления

ТАСС, 20 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи 21 государственной награды ветерана Великой Отечественной войны в Няндомском районе Архангельской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурор Няндомского района взял под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Няндомы Валентина Соколова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград")", - говорится в сообщении.

Вечером 21 марта 2020 года обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков у своего знакомого в Няндоме, воспользовавшись тем, что тот уснул, похитил доставшиеся ему от умершего родственника - ветерана Великой Отечественной войны - двадцать одну государственную награду СССР. Среди них орден Отечественной войны II степени, медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Кенигсберга", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", а также ряд юбилейных медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Обвиняемый признался в совершении преступления, похищенные награды изъяли, расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Кировской области передали в управление СК
Подозреваемые признались в нападении и добавили, что выпивали в тот вечер и не совсем осознавали свои действия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС