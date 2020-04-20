В Архангельской области мужчина похитил 21 награду ветерана ВОВ

ТАСС, 20 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи 21 государственной награды ветерана Великой Отечественной войны в Няндомском районе Архангельской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурор Няндомского района взял под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Няндомы Валентина Соколова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград")", - говорится в сообщении.

Вечером 21 марта 2020 года обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков у своего знакомого в Няндоме, воспользовавшись тем, что тот уснул, похитил доставшиеся ему от умершего родственника - ветерана Великой Отечественной войны - двадцать одну государственную награду СССР. Среди них орден Отечественной войны II степени, медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Кенигсберга", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", а также ряд юбилейных медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Обвиняемый признался в совершении преступления, похищенные награды изъяли, расследование уголовного дела продолжается.