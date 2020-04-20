В Краснодаре пенсионера подозревают в убийстве соседа по больничной палате

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье об убийстве в отношении пациента больницы, который подозревается в том, что он задушил соседа по палате. Об этом сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 73-летнего пенсионера, он подозревается в убийстве 39-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчины проходили лечение в отделении эндокринологии одного из лечебных учреждений города и находились в одной палате. Со слов подозреваемого, ему показалось, что он находится дома, а его сосед по палате якобы проник в его домовладение, в связи с этим фигурант напал на мужчину и стал его душить", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что потерпевший кричал, на помощь ему прибыли медики больницы, но спасти мужчину не успели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.