Экс-директора информационного агентства в Калмыкии задержали по подозрению в мошенничестве

ЭЛИСТА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывшего директора автономного учреждения Республики Калмыкия "Республиканское информационное агентство "Калмыкия" задержали по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора автономного учреждения Республики Калмыкия "Республиканское информационное агентство "Калмыкия", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере"). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с июня 2018 года по декабрь 2019-го директор агентства, используя свое служебное положение, путем обмана и посредством заключения фиктивных договоров оказания услуг с аффилированной ему фирмой, совершил хищение денежных средств на сумму не менее 5 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.