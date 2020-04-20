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В Москве задержали мужчину, вымогавшего 2,8 млн рублей под видом оплаты долга

Подозреваемого арестовали, полицейские устанавливают местонахождение его соучастников

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве 2,8 млн рублей. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, вместе с соучастниками он, угрожая пистолетом, требовал от москвича деньги якобы в счет оплаты долга.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением о вымогательстве обратился 42-летний москвич. На Саввинской набережной он сел в автомобиль к знакомому, где в салоне его поджидали еще несколько человек. Они забрали у заявителя ключи и документы от его внедорожника, а затем привезли в гараж по неизвестному адресу.

"Угрожая, предположительно, пистолетом злоумышленники потребовали передать им 2 млн 800 тыс. рублей якобы в счет оплаты долга. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 24 тыс. рублей, после чего нападавшие скрылись, - сказали в пресс-службе. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Салтыковской улице задержали одного из подозреваемых - 29-летнего приезжего мужчину". В полиции добавили, что внедорожник заявителя обнаружен и изъят в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). В настоящее время подозреваемый арестован, полицейские устанавливают местонахождение его соучастников.

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Россия
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