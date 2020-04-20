Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США

ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Эти слушания не состоятся 27 апреля, они не пройдут по видеосвязи. Будет назначена другая дата заседания", - сказала представитель суда. Ранее в суде корреспонденту ТАСС сообщали, что в условиях карантина, введенного в Великобритании из-за вспышки коронавируса нового типа, заседание планировалось проводить по телефонной связи.

Оперативным комментарием со стороны представителей бизнесмена ТАСС не располагает.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде.

2 апреля представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.