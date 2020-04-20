В Подмосковье девятимесячный ребенок погиб от удара током

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Девятимесячный мальчик погиб от удара током из розетки в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В квартире в доме в Королеве девятимесячный ребенок подполз к электрической розетке и ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя, после чего его ударило током. Родители сразу же вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось", - сообщили в ГСУ.

Ребенок погиб от удара током. По факту его гибели проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.