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В Башкирии возбудили дело против женщины за нанесение ножевых ранений дочерям

Дети находятся в больнице

УФА, 20 апреля. /ТАСС/. Жительница Башкирии нанесла двум малолетним дочерям ножевые ранения, дети находятся на лечении в больнице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Аскинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетних")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 апреля подозреваемая, находясь дома у своего сожителя, нанесла своим дочерям восьми и пяти лет ножевые ранения. Женщину остановил ее сожитель, который также вызвал скорую помощь.

Дети находятся на стационарном лечении, угрозы их жизни нет, добавили в СК. Подозреваемая арестована, ей назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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