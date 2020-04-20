Мосгорсуд сократил до 1,5 года колонии срок активисту Котову за нарушение правил митинга

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник в ходе пересмотра дела назначил активисту Константину Котов новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

"Мосгорсуд решил назначить Котову наказание в виде 1,5 года колонии", - сказала адвокат. Ранее он был осужден на четыре года колонии. Прокурор в ходе прений сторон просил суд сократить срок наказания до 1,5 года колонии.

Котов уже имеет право подать на условно-досрочное освобождение с учетом времени, проведенного в СИЗО и колонии, однако пока его защита не намерена инициировать этот процесс, сообщила Эйсмонт.

"По срокам он имеет право на УДО, но пока сторона защиты не будет инициировать этот процесс. Мы намерены обжаловать новый приговор суда, так как считаем его несправедливым и незаконным", - сказала она.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз.

Котова осудили в сентябре 2019 года. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". В свою очередь защита настаивает на отмене приговора как незаконного. 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.