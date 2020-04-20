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СМИ: число погибших в результате стрельбы в Канаде достигло 19

Ранее сообщалось о 17 погибших

ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число жертв стрельбы в провинции Новая Шотландия увеличилось до 19. Об этом сообщил в понедельник телеканал CTV со ссылкой на источники в полиции.

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Ранее сообщалось, что погибли 17 человек, в том числе и сам стрелок. При этом комиссар национальной полиции Бренда Лаки заявила, что расследование продолжается и не исключено, что могут быть обнаружены и другие жертвы этого преступления.

51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Порталика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Уточнялось, что Уортман носил полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но он не являлся сотрудником правоохранительных органов. Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка.

Мотивы действий Уортмана пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком. При этом пока речь не идет о террористическом акте.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в канадской истории после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году.

Теги
Канада
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