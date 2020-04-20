В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства женщины и двоих детей

ТАСС, 20 апреля. Следователи в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двоих детей. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по КЧР в связи с обнаружением тел трех местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 20 апреля в квартире одного из домов города Черкесска с множественными колото-резаными повреждениями обнаружены тела 65-летней женщины и двоих детей. В совершении преступления подозревается 64-летний местный житель, проживавший совместно с потерпевшими, который доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

Как отмечается, следователем осмотрено место происшествия, назначены медицинские и криминалистические экспертизы, изъяты предполагаемое орудие убийства и иные следы преступления. "Вопрос о проведении следственных действий с подозреваемым и избрании в отношении него меры пресечения решается с учетом состояния его здоровья", - говорится в сообщении.