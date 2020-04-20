{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии возбудили дело после убийства женщины и двоих детей

В совершении преступления подозревается мужчина, который проживал вместе с погибшими

ТАСС, 20 апреля. Следователи в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двоих детей. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по КЧР в связи с обнаружением тел трех местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 20 апреля в квартире одного из домов города Черкесска с множественными колото-резаными повреждениями обнаружены тела 65-летней женщины и двоих детей. В совершении преступления подозревается 64-летний местный житель, проживавший совместно с потерпевшими, который доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

Как отмечается, следователем осмотрено место происшествия, назначены медицинские и криминалистические экспертизы, изъяты предполагаемое орудие убийства и иные следы преступления. "Вопрос о проведении следственных действий с подозреваемым и избрании в отношении него меры пресечения решается с учетом состояния его здоровья", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Реклама на ТАСС
Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
Фигурантам дела об аргентинском кокаине продлен арест
Присяжные вновь не явились в суд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС