Фигурантам дела об аргентинском кокаине продлен арест

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Присяжные заседатели в понедельник снова не явились из-за пандемии коронавируса в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц, суд продлил срок ареста обвиняемым на три месяца.

"Обвиняемым продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 6 августа. Присяжные снова не пришли на заседание по той же причине - в связи с угрозой коронавируса. Суд отложил слушания на один месяц, до 21 мая", - сказал защитник. Он уточнил, что суд откладывает начало слушания дела по существу в четвертый раз, но коллегию присяжных не распускает.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("12 королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.

Вместе с тем правоохранительные органы Аргентины в конце августа 2018 года сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик был уничтожен в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и посла РФ. В конце апреля 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам. Вину они не признают.