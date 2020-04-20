Суд разрешил обвиняемому в шпионаже Уилану звонить родителям из СИЗО

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд разрешил обвиняемому в шпионаже против РФ гражданину США Полу Уилану звонить своим родителям дважды в месяц. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сегодня было заявлено ходатайство об отложении до 30 апреля заседания из-за эпидемиологической ситуации и угрозы его здоровью и жизни. Суд отказал, но обещал щадящий режим. Суд также разрешил Уилану телефонные звонки родителям из СИЗО. Он может звонить матери и отцу два раза в месяц", - сказал защитник.

По его словам, в ходе заседания начали допрос основного свидетеля обвинения, который настаивает на своих первоначальных показаниях. "Адвокаты считают, что в них есть противоречия, которые они будут анализировать и оспаривать на своей стадии представления доказательств", - отметил Жеребенков.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.