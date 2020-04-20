В Калининграде заведены 14 уголовных дел на наркоторговца

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Четырнадцать уголовных дел заведены в отношении наркоторговца в Калининграде, сообщила журналистам в понедельник руководитель пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 22-летнего уроженца Алтайского края, который организовал в Калининграде сбыт наркотических средств так называемым бесконтактным способом", - сказала она.

Установлено, что наркоделец, поменявший фамилию и имя перед прибытием в Калининград из Алтайского края, разделял наркотики на мелкие партии и прятал их в тайниках, которые оборудовал в различных районах областного центра. Координаты закладок фигурант передавал покупателям через сайт в даркнете за денежное вознаграждение. Свою преступную деятельность осуществлял под видом рекламы интернет-магазина, предлагавшего шурупы-саморезы.

Мужчину задержали с поличным на месте очередной закладки наркотиков. Во время обыска в жилище подозреваемого нашли 38 приготовленных к сбыту закладок различных наркотиков и оборудование для расфасовки. Кроме того, полицейские установили 12 уже обустроенных им тайников с наркотическими средствами.

"Органами следствия в отношении подозреваемого возбуждены 14 уголовных дел по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере"), максимальное наказание по которой - 20 лет лишения свободы", - отметила Поставничая. Наркодилер арестован, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков устанавливают его подельников.