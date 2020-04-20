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Пандемия коронавируса нового типа

СК возбудил дело за фейк о вывозе тел умерших из-за коронавируса из обсерватора в Москве

Результаты расследования будет контролировать столичная прокуратура

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московские следователи Следственного комитета возбудили по материалам столичной прокуратуры уголовное дело за фейк о ночном вывозе тел умерших из-за коронавируса из обсерватора в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - сказала она.

Ранее в интернете появилась недостоверная информация о том, что в Крылатском районе Москвы из обсерватора в ночное время вывозят тела умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Согласно информации департамента труда и социальной защиты населения Москвы, данный обсервационный центр предназначен для оказания карантинных услуг лицам, нуждающимся в изоляции, - здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, результаты расследования контролируются столичной прокуратурой. Она напомнила, что Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к данной недостоверной информации.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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