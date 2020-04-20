В Крыму возбудили дело о мошенничестве при реставрации старинного офицерского здания

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при реставрации построенного в начале XX века в Симферополе здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, где подрядчик заменил старинную плитку на новую. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, контракт на выполнение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия был заключен между республиканским государственным комитетом по охране культурного наследия и компанией "Меандр".

"С ноября 2016 года по декабрь 2017-го сотрудниками ООО "Меандр" за выполнение ремонтно-реставрационных работ на основании заведомо ложных актов выполненных работ были получены денежные средства в размере более 1,5 млн рублей. При этом фактически реставрационные работы не производились, так как старинная плитка ими попросту была заменена на новую", - говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. "Таким образом, сотрудники ООО "Меандр" путем внесения заведомо ложных сведений в акты приемки выполненных работ совершили хищение бюджетных средств администрации Республики Крым на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером", - сообщается в пресс-релизе.

Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка было построено в 1910-1913 годах. Оно расположено на улице Карла Либкнехта и считается одной из достопримечательностей города. Сейчас в нем размещается Симферопольский художественный музей.