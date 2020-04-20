{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму возбудили дело о мошенничестве при реставрации старинного офицерского здания

Подрядчик вместо реставрационных работ заменил старинную плитку на новую

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при реставрации построенного в начале XX века в Симферополе здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, где подрядчик заменил старинную плитку на новую. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, контракт на выполнение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия был заключен между республиканским государственным комитетом по охране культурного наследия и компанией "Меандр".

"С ноября 2016 года по декабрь 2017-го сотрудниками ООО "Меандр" за выполнение ремонтно-реставрационных работ на основании заведомо ложных актов выполненных работ были получены денежные средства в размере более 1,5 млн рублей. При этом фактически реставрационные работы не производились, так как старинная плитка ими попросту была заменена на новую", - говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. "Таким образом, сотрудники ООО "Меандр" путем внесения заведомо ложных сведений в акты приемки выполненных работ совершили хищение бюджетных средств администрации Республики Крым на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером", - сообщается в пресс-релизе.

Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка было построено в 1910-1913 годах. Оно расположено на улице Карла Либкнехта и считается одной из достопримечательностей города. Сейчас в нем размещается Симферопольский художественный музей.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Прокуратура проводит проверку после гибели младенца от удара током в Подмосковье
Ранее сообщалось, что в квартире в Королеве девятимесячный ребенок подполз к электрической розетке и ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя, после чего его ударило током
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС