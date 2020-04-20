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Прокуратура проводит проверку после гибели младенца от удара током в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в квартире в Королеве девятимесячный ребенок подполз к электрической розетке и ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя, после чего его ударило током

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Прокуратура выясняет обстоятельства гибели девятимесячного мальчика от удара током в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со смертью грудного девятимесячного ребенка в Королеве", - сообщили в надзорном ведомстве.

В понедельник в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили ТАСС, что в квартире в доме в Королеве девятимесячный ребенок подполз к электрической розетке и ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя, после чего его ударило током. Родители сразу же вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось. По факту его гибели проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Королева также надзирает за процессуальной проверкой СК.

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