Трюдо пообещал ужесточить закон о владении огнестрельным оружием после стрельбы в Канаде

ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Канадское правительство примет необходимые меры по борьбе с распространением огнестрельного оружия на территории страны. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя стрельбу в провинции Новая Шотландия, где стрелок убил 18 человек.

"Мы брали на себя обязательства по ужесточению [закона] о [владении] огнестрельном оружием и мы внесем [на обсуждение парламента] соответствующий законопроект, когда будет такая возможность после завершения кризиса, вызванного COVID-19", - сказал он. Трюдо предположил, что это может произойти через несколько недель. Премьер подчеркнул, что его правительство, в частности, намерено запретить в Канаде штурмовые винтовки и ужесточить федеральный закон о продаже оружия. Трюдо напомнил, что такие меры он обещал своим избирателям еще во время избирательной кампании осенью 2019 года и его правительство не намерено отказываться от своих обязательств.

Трюдо назвал стрельбу "бесчувственным актом" и пообещал, что полиция проведет самое тщательное расследование произошедшего.

"Это бесчувственный акт одного человека, - сказал он. - Пока мы пытаемся понять, что произошло, но расследование продолжается и могу заверить, что оно будет проведено тщательным образом". Он подчеркнул, что на фоне произошедшего "важно, чтобы мы сплотились". Трюдо также призвал канадские СМИ не упоминать имена и не показывать фотографии жертв этой трагедии.