У берегов Бенина захвачено судно

ТАСС, 20 апреля. Контейнеровоз под португальским флагом Tommi Ritscher захвачен неизвестными у берегов Бенина. Об этом сообщила служба Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности на море.

По ее данным, среди членов экипажа есть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии. Отмечается, что 11 членов экипажа успели укрыться в специальном укрепленном помещении, в то время как еще восемь, предположительно, удерживаются захватчиками на борту.

Как указывает Dryad Global, власти Нигерии направили к захваченному контейнеровозу патрульный катер. Требования захватчиков пока не известны.