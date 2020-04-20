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У берегов Бенина захвачено судно

На борту контейнеровоза могут быть россияне
Описание
© Avigator Fortuner/Shutterstock/FOTODOM, архив

ТАСС, 20 апреля. Контейнеровоз под португальским флагом Tommi Ritscher захвачен неизвестными у берегов Бенина. Об этом сообщила служба Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности на море.

По ее данным, среди членов экипажа есть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии. Отмечается, что 11 членов экипажа успели укрыться в специальном укрепленном помещении, в то время как еще восемь, предположительно, удерживаются захватчиками на борту.

Как указывает Dryad Global, власти Нигерии направили к захваченному контейнеровозу патрульный катер. Требования захватчиков пока не известны.

Теги
БенинРоссия
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