Правозащитнику Маякову продлили арест до 21 мая

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в понедельник продлил срок содержания под стражей заместителю председателя "Комитета за гражданские права" Андрею Маякову, несмотря на то, что обвиняемый отсутствовал в зале заседания лично и не принимал участия в процессе по видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил адвокат Маякова Федор Аксененко.

"Сам Маяков не участвовал в заседании по продлению своего ареста и не смог высказать свою позицию и реализовать свое право на защиту, что предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Суд рассмотрел данный материал на основании ответа ФСИН России по Москве, где указано, в связи с введением карантина выезд за пределы изолятора на судебно-следственные действия приостановлен на основании указа президента "Об объявлении в РФ нерабочих дней", постановления главного врача "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения (COVID-19) и указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года. Я с таким сталкиваюсь впервые", - рассказал Аксененко.

Адвокат подчеркнул, что в России не вводился режим чрезвычайного положения, и все выше указанные ограничения нарушают право Маякова на защиту предусмотренного действующим законодательством РФ. "Защита просила суд организовать видео-конференц-связь с СИЗО-4, где содержится Маяков, но судья отказал, сославшись на отсутствие технической возможности у Бабушкинского районного суда сделать это", - подчеркнул адвокат. По его словам, участвующий в процессе прокурор заявил, что действующим законодательством не предусмотрена видео-конференц-связь РФ.

"В итоге суд продлил арест Маякову до 21 мая, несмотря на все доводы защиты о незаконности этого решения. Конечно же, защита обжалует это продление срока содержания Маякова под стражей, а также обратится в Совет по правам человека в РФ для защиты его законных прав", - заключил Аксененко.

Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, днем 22 октября Маяков получил от осужденного к длительному сроку лишения свободы в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Предполагалось, что всего правозащитник должен получить 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако не имел такой возможности. После получения денег он был задержан. Также следствие установило, что обвиняемый был судим за аналогичные эпизоды преступлений. Сам Маяков вину не признает.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.