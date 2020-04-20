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В полиции сообщили, что число жертв стрельбы в Новой Шотландии может вырасти

В результате происшествия погибли 18 человек

ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число жертв стрельбы, которую устроил 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье в провинции Новая Шотландия, пока составляет 18, но их может быть больше. Об этом в понедельник сообщил глава полиции провинции Крис Лезер. Его заявление транслировали национальные телеканалы.

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"Могу подтвердить, что сейчас у нас 19 погибших, - сказал он. - Кто-то из них был знаком со стрелком, кто-то нет". Он уточнил, что в это число входит и сам стрелявший. Лезер подчеркнул, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов и других сооружений и под их развалинами могут находиться погибшие.

По словам главы полиции провинции, все погибшие были взрослыми людьми. Ранее канадские СМИ сообщали, что одной из жертв могла стать 12-летняя девочка.

Лезер сообщил, что мотивы стрелявшего пока устанавливаются, расследование продолжается и стражи порядка изучают 16 мест преступления в разных частях провинции. Пока ясно, что часть жертв Уортман выбрал заранее. "Мы сообщим вам больше, когда будет доступна новая информация", - сказал Лезер. Он также отметил, что раненный в перестрелке с Уортманом сотрудник полиции уже выписан из больницы.

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