Дипмиссия России находится в контакте с ВМС Бенина по поводу захвата судна Tommi Ritscher

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Бенине и Того находится в контакте с командованием ВМС Бенина и администрацией порта Котону по поводу захвата пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher, на борту которого могут быть россияне. Соответствующее заявление размещено на странице дипмиссии в Facebook.

"В заложниках на борту судна находятся семь-восемь членов экипажа, среди которых могут быть граждане России. Посольство, со своей стороны, проверяет эту информацию. <...> Посольство отслеживает развитие ситуации и поддерживает плотный рабочий контакт с командованием ВМС Бенина и администрацией порта города Котону", - говорится в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что в данный момент судно заблокировано патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах страны. Предположительно, контейнеровоз захвачен пиратами.

О захвате Tommi Ritscher первой сообщила служба Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности на море. По ее информации, среди членов экипажа контейнеровоза под португальским флагом могут быть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии.