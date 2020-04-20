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В Подольске возбудили уголовное дело на приезжего, пытавшегося погасить Вечный огонь

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело на приезжего одной из республик ближнего зарубежья, который пытался погасить пламя Вечного огня в городе Подольске в Московской области. Об этом сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В Дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о том, что на Площади Воинской Славы неизвестный мужчина пытается погасить пламя на мемориале Вечного огня. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья", - сказала Петрова.

По ее словам, злоумышленнику 19 лет. На него завели уголовное дело по статье "Вандализм". Ему грозит до трех лет тюрьмы.

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