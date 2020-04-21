На прибывшем из Японии на Курилы судне обнаружили почти 100 ящиков контрабандного алкоголя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сахалинские таможенники совместно с пограничниками во вторник обнаружили 1 146 литров алкогольной продукции на рыболовецкой шхуне, прибывшей из японского порта Ханасаки в Южно-Курильск на острове Кунашир, сообщается в пресс-релизе сахалинской таможни.

"1 146 литров алкогольной продукции обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками на судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии", - говорится в сообщении.

По данным таможни, на судне находилось 99 незаконно ввезенных ящиков с виски, водкой, вином и пивом японского производства. Весь груз был скрыт в жилом подпалубном помещении. Все незаконно ввезенные товары задержаны.