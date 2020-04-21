Из Ключевского вулкана на Камчатке вытекла лава

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Впервые за несколько лет на восточном склоне камчатского вулкана Ключевского появились потоки лавы. Лавовое извержение самого высокого вулкана в Евразии сфотографированы из космоса, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Снимки, сделаны со спутника Sentinel-2, в видимом и инфракрасном спектральном каналах. Лавовый поток изливается из кратера вулкана. Протяженность потока 2,8 километра. В средней и нижней части потока видны мощные клубы дыма - это результат контакта горячей лавы со снегом и льдом", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что извержение Ключевского началось 1 ноября прошлого года и продолжается до настоящего времени. Излитие лавы, по мнению ученых, произошло из-за обрушения кромки кратера. Вулканологи уже несколько месяцев наблюдают на исполине термальную аномалию, пепловые шлейфы, однако, по их мнению, угрозы для здоровья жителей полуострова они пока не представляют.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.