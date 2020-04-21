Аэропорт Благовещенска вторые сутки не принимает самолеты из-за снегопада

ТАСС, 21 апреля. Аэропорт Благовещенска вторые сутки закрыт на прилет и вылет воздушных судов в связи с продолжающимся снегопадом и низкой видимостью на взлетно-посадочной полосе, сообщает во вторник пресс-служба Минтранса Амурской области.

"Из-за обильных выпадений осадков в виде снега прием воздушных судов аэропортом Благовещенска затруднен уже вторые сутки по причине отсутствия горизонтальной видимости на взлетно-посадочной полосе. Сегодня задержан прилет рейса S7-3061 компании S7 из Москвы, он ожидался по расписанию в 9:35. Вчера, 20 апреля, два самолета (из Москвы и Новосибирска) по решению экипажа авиакомпаний ушли на запасной аэродром в Хабаровск до ожидания улучшения погодных условий в Благовещенске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры задержанных рейсов за 20 апреля размещены в гостиницах. С пассажирами задержанного рейса за 21 апреля также работают представители авиакомпании. По информации авиационной метеорологической станции, циклон смещается на восток, улучшение погодных условий ожидается к вечеру, ориентировочно после 18:00 местного времени (12:00 мск).

По данным Амурского гидрометцентра, ливневой снег начался в регионе в воскресенье ночью на западе области, где за несколько часов выпало до 10-15 мм осадков. По данным мэрии Благовещенска, в городе к утру вторника выпало 24 мм осадков, что близко к рекордному значению апреля 1995 года, когда за ночь выпало 28 мм. Усилены работы по расчистке и вывозу снега: в ночь для уборки задействовали 20 единиц спецтехники, в дневную смену на улицы города вышло порядка 26 спецмашин.