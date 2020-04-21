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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд в Москве продлил арест экс-главе СК по КЧР Булатову, проходящему по делу Арашукова

Подозреваемый останется в СИЗО до 23 июля 2020 года

МОСКВА, 21 апреля./ТАСС/. Мосгорсуд продлил арест бывшему и.о. руководителя следственного управления следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майору Казбеку Булатову, который проходит по делу экс-сенатора от той же республики Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Булатова Александр Самухов.

"Московским городским судом продлен арест генерал-майору юстиции Булатову, начальнику центра по противодействию экстремизму по КЧР полковнику Тимуру Бетуганову, а также следователю Андрею Филиппову. Они останутся в СИЗО до 23 июля 2020 года", - сказал Самухов. По его словам, следствие мотивировало свое ходатайство тем, что обвиняемым необходимо изучить уголовное дело, которое состоит из 22 томов.

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При этом адвокат утверждает, что с момента уведомления стороны защиты об окончании следствия "с 16 марта и до 17 апреля включительно следствие само затягивает процесс ознакомления Булатова с материалами уголовного дела". "Лишь единожды к нему приходил следователь в СИЗО, однако несмотря на это наш подзащитный ознакомился с четырьмя томами дела. Более к нему никто не приходил. СИЗО закрыли для нормального посещения только с 30 марта, однако за 15 дней до этого наш подзащитный был готов ознакомиться со всеми материалами дела, но ему не предоставили такой возможности", - сказал защитник.

По его словам, следствие утверждает, что, находясь на свободе Булатов может скрыться или оказать давления на свидетелей. "Всем известна ситуация с пандемией в стране, из одного субъекта в другой практически невозможно добраться. Что касается свидетелей - на кого можно повлиять, все свидетели в СИЗО в статусе обвиняемых, которые не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Суд также не счел нужным прислушаться к нашим доводам, относительно "осадного положения" в СИЗО: все посетители, адвокаты и следователи могут общаться с заключенными только в специальных костюмах, при наличии масок, бахил и перчаток и только в комнатах, предназначенных для проведения кратковременных свиданий через стекло по телефону при полном несоблюдении адвокатской тайны", - отметил Самухов.

При этом, как стало известно ТАСС, судебное заседание по продлению ареста проходило без участия самих обвиняемых в связи с представлением следователем справки из СИЗО о невозможности доставления их из-за карантина. Как подчеркнул другой адвокат Булатова Руслан Соловьев, "эта справка была получена следователем по просьбе суда в течение часа после объявления перерыва в ходе судебного процесса в связи с тем, что отсутствовала какая-либо информация о недоставлении в суд нашего подзащитного". "Источник представившей справки остался для нас загадкой, так как оригинал представлен не был, а на самой справке отсутствовала какая-либо печать и она была представлена якобы в копии. Суд принял данную справку, однако наш подзащитный не был знаком с материалами рассматриваемого ходатайства и вообще не знал о назначенном судебном процессе, что прямо нарушает его право на защиту", - подчеркнул Соловьев.

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Арашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
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