СМИ: полиция задержала мужчину, взявшего в заложники детей на юго-западе Японии

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который во вторник захватил заложников в кафе в юго-западном японском городе Фукуока. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в заложниках оказались две девочки в возрасте трех и шести лет. Обе они дочери владельца кафе.

В общей сложности дети находились в заведении шесть часов. Они не пострадали, их отправили в больницу для проведения медицинского осмотра.

Мужчина ранее работал в этом кафе. Предположительно, конфликт произошел из-за его увольнения.