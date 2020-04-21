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В Москве задержаны двое мужчин, укравшие из магазина алкоголь

Материальный ущерб составил 986 рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин, угрожая пистолетом, украли три бутылки водки из магазина на северо-востоке Москвы, через полтора часа они были задержаны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в полицию накануне поступило сообщение от администратора магазина о разбойном нападении. "Прибывшие на место полицейские установили, что двое неизвестных вошли в помещение магазина на улице Череповецкой, 12, угрожая пистолетом, открыто похитили три бутылки водки, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 986 рублей", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что через полтора часа полицейские задержали двоих подозреваемых в разбое на остановке общественного транспорта на Инженерной улице. Ими оказались безработные, находившиеся в Москве проездом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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