Полиция раскрыла телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ задержали подозреваемых в мошенничестве по телефону, на счету которых 50 эпизодов преступлений в отношении пожилых людей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве, совершенном в отношении пожилых граждан. Выявлено свыше пятидесяти эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 млн рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях", - сказала она.

Расследование этого дела находилось на особом контроле после того, как в МВД поступило письмо 85-летнего жителя города Симферополя, отдавшего мошенникам более 500 тыс. рублей, которые он собирал на операцию. Он рассказал, что ему позвонила женщина, которая, представившись сотрудницей Банка России, сообщила ему о выигрыше. По ее словам, чтобы получить деньги, необходимо было сделать перевод. За это пенсионер отдал 240 тысяч рублей, а спустя три месяца он перечислил мошенникам более 300 тыс. рублей за якобы исполнение решения суда о компенсации.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан. Установлена их численность, роли участников, методы конспирации, способы распределения незаконного дохода", - добавила Волк.

В Московском регионе и в Пензенской области полицейские при участии Росгвардии задержали восемь подозреваемых. Проведено девятнадцать обысков, в ходе которых обнаружено свыше ста бланков свидетельств на компенсационные выплаты и оборудование, на котором они изготавливались. Были изъяты базы персональных данных людей, банковские карты, оформленные на третьих лиц, компьютеры и средства связи. "Среди обнаруженных доказательств оказалась и банковская карта, на номер которой пенсионер перечислил свои сбережения, а также записи с его анкетными данными", - подчеркнула Ирина Волк.

Пенсионер из Симферополя выразил благодарность главе МВД Владимиру Колокольцеву и раскрывшим дело полицейским.