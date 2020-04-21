В Подмосковье задержали мужчину, избившего подростка и угрожавшего ножом его родителям

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Клина, который избил подростка, угрожал ему и его родителям ножом, а затем разбил битой фонарь и окно в жилом доме. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел возле одного из домов на улице 60 лет Комсомола. Злоумышленник избил 15-летнего подростка, а затем ножом начал угрожать ему и его родителям. После нападавший грубо выражался нецензурной бранью, бейсбольной битой разбил подъездный фонарь и стеклопакет между первым и вторым этажами многоэтажного дома. Пострадавшие обратились в полицию и в больницу для оказания медицинской помощи.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что подозреваемый после совершения противоправных деяний забаррикадировался в своей квартире. Переговоры с мужчиной результатов не дали, в связи с чем было принято решение срезать замок входной двери. В результате мероприятий нарушитель был обезврежен и задержан сотрудниками полиции", - сказала Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям 116 ("Побои"), 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), 213 ("Хулиганство"), 214 ("Вандализм") УК РФ, он арестован.