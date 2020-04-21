В Бангкоке задержали бывшего морского пехотинца за угрозу безопасности посольству США

БАНГКОК, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший морской пехотинец, ветеран боевых действий в Ираке был задержан в Бангкоке за оставление подозрительного предмета перед посольство США в столице Таиланда. Об этом во вторник сообщили правоохранительные органы королевства.

Как пишет газета "Кхаосод", подозреваемым является 35-летний Лукас МакКэми, который работает учителем английского языка в школе в провинции Чонбури. Он был задержан вскоре после того, как утром во вторник оставил посылку перед посольством США. Район был оцеплен, для осмотра коробки были вызваны сотрудники по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Внутри посылки специалисты обнаружили лишь куклу, батарейки, кусочки ткани и бумагу.

Мотивы МакКэми выясняются. Полиция заявила, что подозреваемый хранит молчание после задержания и, вероятно, имеет психическое расстройство. Мужчина будет отправлен на обследование, прежде чем ему будут предъявлены обвинения. Родственники задержанного сказали стражам порядка, что МакКэми служил в Ираке и что него развилось психическое расстройство после того, как он был ранен в результате взрыва.