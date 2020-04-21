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В Крыму возбудили два уголовных дела за продажу фиктивных справок в период самоизоляции

Свои услуги бизнесмен оценивал в 3 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила два уголовных дела по факту выдачи ялтинским работодателем фиктивных справок о работе в период самоизоляции, свои услуги бизнесмен оценивал в 3 тыс. рублей. Об этом сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса в Крыму заместитель начальника полиции МВД региона Александр Смаглин.

"Когда вводились мероприятия, всех работодателей предупреждали, что будем проверять законность выдачи справок. Вчера сотрудниками МВД России по городу Ялте в отношении лица, которое изготавливало фиктивные справки, возбуждены дела. Лицо допрошено, созналось, теперь устанавливаем лица, которые [воспользовались справками]", - сказал Смаглин.

Он уточнил, что каждую справку работодатель оценил в 3 тыс. рублей.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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