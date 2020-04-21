{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Мьянме погиб сотрудник ВОЗ, перевозивший пробирки с результатами тестов на коронавирус

По данным газеты The Myanmar Times, неизвестные открыли огонь по автомобилю ООН с медицинскими работниками

ТАСС, 21 апреля. Водитель автомобиля Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором перевозились пробирки с результатами тестов на коронавирус нового типа, погиб в результате "инцидента, связанного с нарушением безопасности", в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении миссии ООН в этой стране.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что "сотрудник (водитель) Всемирной организации здравоохранения умер от ранения, полученного в результате инцидента, связанного с нарушением безопасности, который произошел вечером в понедельник, 20 апреля 2020 года, в районе Минбия в штате Ракхайн". Погибший перевозил на автомобиле с символикой ООН взятые на анализ у пациентов с подозрением на заражение коронавирусом тесты в министерство здравоохранения и спорта, указывается в заявлении.

В ООН заявили, что выясняют подробности случившегося, и выразили соболезнования семье и коллегам погибшего.

В свою очередь газета The Myanmar Times со ссылкой на министерство информации сообщила, что два человека пострадали в штате Ракхайн, после того как неизвестные открыли огонь по автомобилю ООН с медицинскими работниками, в том числе сотрудниками местного подразделения ВОЗ, которые везли на проверку полученные анализы на новый коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В настоящее время в Мьянме подтверждено в общей сложности 119 случаев инфицирования.

Теги
МьянмаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Подмосковье проводят доследственную проверку после обнаружения тела женщины в реке
Инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС