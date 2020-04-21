В Мьянме погиб сотрудник ВОЗ, перевозивший пробирки с результатами тестов на коронавирус

ТАСС, 21 апреля. Водитель автомобиля Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором перевозились пробирки с результатами тестов на коронавирус нового типа, погиб в результате "инцидента, связанного с нарушением безопасности", в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении миссии ООН в этой стране.

Отмечается, что "сотрудник (водитель) Всемирной организации здравоохранения умер от ранения, полученного в результате инцидента, связанного с нарушением безопасности, который произошел вечером в понедельник, 20 апреля 2020 года, в районе Минбия в штате Ракхайн". Погибший перевозил на автомобиле с символикой ООН взятые на анализ у пациентов с подозрением на заражение коронавирусом тесты в министерство здравоохранения и спорта, указывается в заявлении.

В ООН заявили, что выясняют подробности случившегося, и выразили соболезнования семье и коллегам погибшего.

В свою очередь газета The Myanmar Times со ссылкой на министерство информации сообщила, что два человека пострадали в штате Ракхайн, после того как неизвестные открыли огонь по автомобилю ООН с медицинскими работниками, в том числе сотрудниками местного подразделения ВОЗ, которые везли на проверку полученные анализы на новый коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В настоящее время в Мьянме подтверждено в общей сложности 119 случаев инфицирования.