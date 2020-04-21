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Пандемия коронавируса нового типа
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В Ленобласти задержан владелец здания хостела, где коронавирусом заразились 123 человека

Им оказался 40-летний житель Всеволожского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали хозяина здания хостела в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе Ленинградской области, где произошло массовое заражение коронавирусом, из-за чего было возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан собственник дома, 40-летний житель Всеволожского района", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Нелегальный хостел в Новосергиевке выявили в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. Всего на его территории находились 472 человека, из них, по последним данным, заразились 123.

Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг. Как сообщала прокуратура Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

По данным СК, 10 апреля сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в одном из жилых домов в деревне Новосергиевка, где проживали иностранные граждане. По результатам проверки нескольким лицам было выдано предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции. Юрлицу, в субаренде у которого находится жилое здание, было выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Однако сотрудники юрлица надлежащие меры не предприняли, что повлекло выявление иных случаев заражения у жителей указанного дома.

В новость были внесены изменения (12:54 мск) - меняется источник. 

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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