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Грузия выдала трех россиян, разыскивавшихся за насильственные преступления и наркотики

В Генпрокуратуре России отметили, что запрос о выдаче Теймура Гарибова, Максима Фатеева и Курбана Омарова был направлен в августе 2019 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Грузия экстрадировала троих россиян, находившихся в розыске по обвинению в насильственных преступлениях и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре России.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Теймура Гарибова, Максима Фатеева и Курбана Омарова", - сообщили в надзорном ведомстве.

Гарибов обвиняется в соучастии в убийстве в апреле 2013 года в Петрозаводске матери его сожительницы у нее дома - она была задушена во время сна. Затем тело убитой вывезли в лес и сожгли, а расплатился с соучастником, по данным следствия, Гарибов двумя обручальными кольцами. Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, Омаров - в пособничестве в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Запрос об их выдаче был направлен в Грузию в августе прошлого года. "В связи с ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение государственной границы РФ экстрадируемыми было согласовано с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", - отметили в Генпрокуратуре.

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ГрузияРоссия
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