В Подмосковье проводят доследственную проверку после обнаружения тела женщины в реке

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тело женщины со связанными руками и ногами обнаружено в реке в Наро-Фоминске. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении по Московской области.

"20 апреля недалеко от берега в реке Коняженка в Наро-Фоминском городском округе обнаружено завернутое в плед тело 40-летней гражданки одного из соседних государств со связанными руками и ногами. Давность наступления смерти женщины около трех суток", - сообщили в ГСУ.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.