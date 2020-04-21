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В Москве возбудили уголовное дело после публикации видео, где мигрант избивает своего сына

Мужчина избивал мальчика из-за того, что тот не хотел отжиматься

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором видно, как приезжий из Киргизии металлическим прутом избивает своего сына из-за отказа отжиматься. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники СК возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание") в отношении 34-летнего выходца из Киргизии Эдельбека Абдинозарова, который избивал своего сына", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео, где видно, как мужчина избивает мальчика руками и металлическим прутом из-за того, что тот не хочет отжиматься. По словам источника ТАСС, семья, в которой произошло избиение ребенка, проживает на Оршанской улице в Москве. Врачи диагностировали у мальчика синяки и ссадины по всему телу.

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