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Трое россиян находятся в заложниках у пиратов на борту судна у берегов Бенина

Контейнеровоз Tommi Ritscher был захвачен в воскресенье. Всего в заложниках удерживаются восемь членов экипажа
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© EPA/Robin Utrecht, архив

ПРЕТОРИЯ, 21 апреля. /ТАСС/. Трое граждан России находятся на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного в воскресенье пиратами. Этот факт подтвердил ТАСС в понедельник представитель посольства РФ в Бенине и Того.

"Да, мы может сообщить, что три гражданина Российской Федерации находятся на борту судна", - подчеркнул дипломат.

Как добавило диппредставительство в своем заявлении в Twitter, уточняя статус россиян, они находятся "в числе захваченных пиратами заложников". Ранее было не ясно, входят ли граждане РФ в состав экипажа и удалось ли им укрыться в защищенном помещении.

Контейнеровоз Tommi Ritscher с 11 членами экипажа, из которых восемь удерживаются в заложниках, находится на якорной стоянке в территориальных водах Бенина. В непосредственной близости от него стоят три катера ВМС Бенина и прибывший в ночь на понедельник катер ВМС Нигерии. С пиратами ведутся переговоры.

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БенинРоссия
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