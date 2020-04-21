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В Архангельской области двое детей погибли при пожаре в доме

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 21 апреля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в городе Сольвычегодске Котласского района Архангельской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Сегодня ночью в частном деревянном доме в городе Сольвычегодске Котласского района произошел пожар, в момент возгорания многодетная мать ночевала в бане. Две девочки в возрасте 6 и 9 лет успели покинуть дом, мальчики 2,5 года и 7 лет погибли. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем семилетнего погибшего мальчика. Накануне мальчик поджигал в доме предметы, которые успевали тушить. Со слов многодетной матери известно, что она с отцом детей осталась ночевать в бане, так как в ночное время занималась обработкой продуктов. Ночью их разбудила старшая дочь, которая сообщила о возгорании.

Теги
РоссияАрхангельская область
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