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В доме у жителя Новосибирской области нашли останки трех человек

СМИ сообщили, что задержанный мог оказаться каннибалом, однако в Следственном комитете пока не нашли этому подтверждения

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. На территории дома жителя села Северное Новосибирской области обнаружили останки трех человек, сообщили ТАСС в СК по Новосибирской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД, 36-летний мужчина пропал 16 апреля после того, как побывал в гостях у своего знакомого. Осмотрев дворовую территорию последнего, полицейские обнаружили спрятанные фрагменты человеческого тела. В дальнейшем сотрудники полиции и следственного комитета нашли останки еще двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный местный житель проверяется на причастность к их убийству.

По информации СК по региону, 16 апреля, когда мужчины выпивали крепкие спиртные напитки, между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый и нанес потерпевшему удары ножом, после чего расчленил его, и вынес на придомовую территорию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили местным СМИ жители райцентра, подозреваемый в убийствах мог употреблять трупы в пищу. 

"В настоящее время факт каннибализма со стороны подозреваемого не подтвержден", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияНовосибирская область
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