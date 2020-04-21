В доме у жителя Новосибирской области нашли останки трех человек

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. На территории дома жителя села Северное Новосибирской области обнаружили останки трех человек, сообщили ТАСС в СК по Новосибирской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД, 36-летний мужчина пропал 16 апреля после того, как побывал в гостях у своего знакомого. Осмотрев дворовую территорию последнего, полицейские обнаружили спрятанные фрагменты человеческого тела. В дальнейшем сотрудники полиции и следственного комитета нашли останки еще двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный местный житель проверяется на причастность к их убийству.

По информации СК по региону, 16 апреля, когда мужчины выпивали крепкие спиртные напитки, между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый и нанес потерпевшему удары ножом, после чего расчленил его, и вынес на придомовую территорию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили местным СМИ жители райцентра, подозреваемый в убийствах мог употреблять трупы в пищу.

"В настоящее время факт каннибализма со стороны подозреваемого не подтвержден", - сказал собеседник агентства.